"Урал" объявил о переходе бывшего игрока "Спартака"

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"Урал" объявил о переходе бывшего игрока "Спартака"

Экс-защитник "Спартака" Артем Мамин перешел в "Урал", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и подписал с екатеринбургским клубом контракт до лета 2023 года. "Урал" выплатит "Спартаку" 12 тысяч евро в качестве компенсации за воспитание молодого игрока.

22-летний Мамин родился в Екатеринбурге и занимался в спортивной секции города Березовский Свердловской области. За "Спартак" он выступал с 2012 года. Всего за "красно-белых" Мамин провел два матча. Сыграл три поединка за юношескую сборную России.

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