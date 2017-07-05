"Урал" объявил о переходе хавбека "Зенита" Евсеева



Полузащитник "Зенита" Алексей Евсеев перешел в "Урал", сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения и личного контракт не разглашаются. Завтра футболист присоединится к екатеринбургскому клубу на сборе в Словении.

23-летний Евсеев выступал за "Зенит" с 2012 года, провел за клуб 7 матчей. Сыграл 10 поединков за юношескую сборную России и забил 3 гола. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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