"Урал" объявил о переходе игрока сборной Польши
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с полузащитником сборной Польши Михалом Кухарчиком.
"Подписали контракт с Михалом Кухарчиком на год. Переговоры шли быстро, хотя наблюдали мы за ним давно. Почему именно он? Потому что селекционная служба решила что он нам подходит", - сказал Иванов.
28-летний футболист являлся свободным агентом. Последним его клубом была варшавская "Легия".
Рыночная стоимость Кухарчика - 1 миллион евро. За сборную Польши он провёл 9 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
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|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|3
|Ростов
|2
|4
|4
|Спартак Москва
|2
|4
|5
|Локомотив Москва
|2
|4
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|2
|4
|8
|Крылья Советов
|2
|3
|9
|Ахмат
|2
|3
|10
|Краснодар
|2
|3
|11
|ЦСКА Москва
|2
|3
|12
|Динамо Москва
|2
|1
|13
|Уфа
|2
|0
|14
|Оренбург
|2
|0
|15
|Тамбов
|2
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|2
|0