"Урал" объявил о переходе игрока сборной Польши

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"Урал" объявил о переходе игрока сборной Польши

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с полузащитником сборной Польши Михалом Кухарчиком.

"Подписали контракт с Михалом Кухарчиком на год. Переговоры шли быстро, хотя наблюдали мы за ним давно. Почему именно он? Потому что селекционная служба решила что он нам подходит", - сказал Иванов.

28-летний футболист являлся свободным агентом. Последним его клубом была варшавская "Легия".

Рыночная стоимость Кухарчика - 1 миллион евро. За сборную Польши он провёл 9 матчей и забил 1 гол.

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