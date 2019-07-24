"Урал" объявил о переходе Насырова

Полузащитник "Носты" Исламжан Насыров перешел в "Урал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

21-летний Насыров выступал за "Носту" с 2015 года, провел за клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, что ранее "Урал" подписал еще троих игроков "Носты": защитника Мингияна Бевеева, а также хавбеков Андрея Егорычева и Артема Шаболина.

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