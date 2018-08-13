"Урал" объявил о переходе воспитанника "Базеля"

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"Урал" объявил о переходе воспитанника "Базеля"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Санкт-Галлена" Марко Араторе.

Сумма трансфера и детали личного контракта между 27-летним швейцарцем и екатеринбургским клубом пока неизвестны.

"Я очень счастлив оказаться здесь. Сейчас я подписал контракт и не могу дождаться, чтобы скорее сыграть на этом красивом стадионе - "Екатеринбург Арене". Знаю, что тренер ставит команде хороший футбол и "Урал" старается не играть за счёт длинных передач, что как раз хорошо подходит под мои игровые характеристики. В целом, мне кажется, что "Урал" хорошая команда, с хорошим духом, надеюсь, мы добьёмся много побед. Думаю, что российская Премьер-лига очень сильная. И я рад, что буду принимать участие в этом турнире. Надеюсь, покажу всё, на что способен" - сказал воспитанник "Базеля" после подписания соглашения с "Уралом".

Араторе выступал за "Санкт-Галлен" с 2014 года, сыграл 146 матчей и забил 22 гола.

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