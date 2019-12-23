"Урал" объявил о переходе защитника сборной Беларуси

Защитник белорусского "Витебска" Николай Золотов перешел в "Урал", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался екатеринбургскому клубу бесплатно, так как его контракт с белорусами истекал в конце года. Золотов, выступающий на позиции левого защитника, заключил с российским клубом долгосрочный контракт.

25-летний Золотов является воспитанником "Витебска". Всего он провел за клуб 132 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Сдавался в аренду солигорскому "Шахтеру". За сборную Беларуси сыграл один матч.

Не пропустите: Экс-защитник "Спартака" стал тренером "Урала". | http://soccernews.ru