"Урал" объявил о продлении контракта с Кулаковым и уходе Ибрахимая

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"Урал" заключил новое соглашение с капитаном команды Денисом Кулаковым, сообщает пресс-служба клуба.

Стороны продлили контракт на один сезон - с 2022-го по 2023-й год.

Также екатеринбуржцы расторгли договор с хавбеком Илльдреном Ибрахимаем по взаимному согласию.

Кулаков выступает за "Урал" с лета 2015 года, сыграл 202 матча, забил 1 гол и сделал 25 ассистов.

Ибрахимай защищал цвета "оранжево-чёрных" с января 2021 года, провёл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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