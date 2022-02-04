"Урал" объявил о продлении контракта с Кулаковым и уходе Ибрахимая
Фото сайт "Урала"
"Урал" заключил новое соглашение с капитаном команды Денисом Кулаковым, сообщает пресс-служба клуба.
Стороны продлили контракт на один сезон - с 2022-го по 2023-й год.
Также екатеринбуржцы расторгли договор с хавбеком Илльдреном Ибрахимаем по взаимному согласию.
Кулаков выступает за "Урал" с лета 2015 года, сыграл 202 матча, забил 1 гол и сделал 25 ассистов.
Ибрахимай защищал цвета "оранжево-чёрных" с января 2021 года, провёл 12 матчей, результативными действиями не отличался.
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