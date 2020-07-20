"Урал" объявил о расторжении контракта с Парфёновым

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов официально покинул занимаемый пост.

Екатеринбургский клуб сегодня объявил о прекращении сотрудничества с 45-летним специалистом, а также его ассистентами Андреем Даниловым и Юрием Ковтуном.

В последнем матче текущего сезона командой будет руководить наставник дубля Юрий Матвеев.

Парфёнов возглавлял "Урал" с мая 2018 года, а накануне подал в отставку после вылета из Кубка России.

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