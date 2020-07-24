"Урал" объявил об уходе двух легионеров

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"Урал" объявил об уходе двух легионеров

"Урал" сообщил о расставании с двумя футболистами - защитником Мацеем Вилюшем и хавбеком Михалом Кухарчиком.

Оба игрока покинули екатеринбургский клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

31-летний Вилюш выступал за "Урал" с января 2020 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

29-летний Кухарчик играл в команде с июля 2019 года, забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 поединках.

Ранее "Урал" объявил об уходе из клуба 36-летнего нападающего Павла Погребняка.

Не пропустите: Погребняк попрощался с "Уралом". | http://soccernews.ru
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