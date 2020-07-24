"Урал" объявил об уходе двух легионеров
"Урал" сообщил о расставании с двумя футболистами - защитником Мацеем Вилюшем и хавбеком Михалом Кухарчиком.
Оба игрока покинули екатеринбургский клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.
31-летний Вилюш выступал за "Урал" с января 2020 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.
29-летний Кухарчик играл в команде с июля 2019 года, забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 поединках.
Ранее "Урал" объявил об уходе из клуба 36-летнего нападающего Павла Погребняка.
Не пропустите: Погребняк попрощался с "Уралом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Президент РФС Дюков объяснил отказ от расширения РПЛ
-
Крицюк попрощался с болельщиками "Краснодара"
-
Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"
-
Агент Влашича не исключил уход игрока из ЦСКА
-
1
"Зенит" оштрафовали на крупную сумму за баннер о Федуне
-
1
"Локомотив" поборется за трансферную цель "Рубина"
-
1
Названа дата старта следующего сезона АПЛ
-
"Урал" объявил об уходе двух легионеров
-
1
Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ
-
1
РФС разрешил "Алании" подняться в ФНЛ не по спортивному принципу
-
1
ЦСКА готов отдать в аренду защитника Гогуа
-
Тарасов отреагировал на слухи о пьяном дебоше в самолёте
-
Луческу хотел вернуться в "Шахтёр" в 2018 году
-
1
РФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России
-
Опубликовано видео с танцующим Карпиным на закрытой вечеринке "Ростова"
-
1
СМИ: Глушаков покидает "Ахмат"
-
Яя Туре тренируется с клубом из четвёртого английского дивизиона
-
1
Утверждена структура календаря следующего сезона РПЛ
-
1
"Зенит" согласовал трансфер Ловрена
-
Жиго хочет уйти в "Лион" по семейным обстоятельствам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22