"Урал" объявил об уходе двух легионеров

"Урал" сообщил о расставании с двумя футболистами - защитником Мацеем Вилюшем и хавбеком Михалом Кухарчиком.

Оба игрока покинули екатеринбургский клуб на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

31-летний Вилюш выступал за "Урал" с января 2020 года, сыграл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

29-летний Кухарчик играл в команде с июля 2019 года, забил 1 гол и сделал 1 ассист в 19 поединках.

Ранее "Урал" объявил об уходе из клуба 36-летнего нападающего Павла Погребняка.

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