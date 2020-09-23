"Урал" объявил об уходе швейцарского хавбека

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"Урал" объявил об уходе швейцарского хавбека

Швейцарский полузащитник Марко Араторе покинул екатеринбургский "Урал", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Футболист получил статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Араторе выступал за "Урал" с 2018 года. Всего он провел за российский клуб 26 матчей во всех турнирах и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Базель", "Тун", "Арау", "Винтертур", "Санкт-Галлен" и "Лугано". 

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