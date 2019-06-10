"Урал" объявил об увеличении бюджета
"Урал" рассказал о том, к каким выводам пришло руководство клуба на прошедшем сегодня совете директоров.
"Работа клуба в минувшем сезоне была оценена удовлетворительно, совет директоров указал на недочеты, которым нужно уделить особое внимание.
Также намечены планы для успешных выступлений клуба в будущем. В ходе заседания был утвержден бюджет клуба на сезон-2019/20.
В сравнении с предыдущим сезоном, бюджет немного увеличился с целью упрочить возможности клуба на трансферном рынке", - сообщается на сайте клуба.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Урал" занял 10 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.
А еще: Использование VAR в чемпионате России поддержали все клубы, кроме "Урала"| http://soccernews.ru
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|Оренбург
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|Ахмат
|30
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|9
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|10
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|11
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|36
|12
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