"Урал" обыграл "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Кубка России

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"Урал" обыграл "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Кубка России

В первом полуфинальном матче Кубка России "Урал" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Андрей Панюков.

Ответный матч состоится в Туле 15 мая.

"Урал" Екатеринбург – "Арсенал" Тула - 1:0 (1:0)
Гол: Панюков, 17 - 1:0

"Урал": Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Поляков, Егорычев, Димитров (Араторе, 76), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ароян, 67).

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 73), Ткачев (Берхамов, 59), Мирзов, Горбатенко (Лесовой, 80), Альварес, Джорджевич.

Удаления: Бумаль (61), Григалава (85).

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