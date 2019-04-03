"Урал" обыграл "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Кубка России
В первом полуфинальном матче Кубка России "Урал" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Андрей Панюков.
Ответный матч состоится в Туле 15 мая.
"Урал" Екатеринбург – "Арсенал" Тула - 1:0 (1:0)
Гол: Панюков, 17 - 1:0
"Урал": Годзюр, Страннберг, Меркулов, Кулаков, Поляков, Егорычев, Димитров (Араторе, 76), Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Панюков (Ароян, 67).
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 73), Ткачев (Берхамов, 59), Мирзов, Горбатенко (Лесовой, 80), Альварес, Джорджевич.
Удаления: Бумаль (61), Григалава (85).
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