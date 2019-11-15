"Урал" обыграл кипрский "Пафос", благодаря двум голам за минуту

Теги уралпафос

"Урал" обыграл кипрский "Пафос", благодаря двум голам за минуту

Екатеринбургский "Урал" в матче товарищеского турнира обыграл кипрский "Пафос" со счетом 2:1. Российский клуб пропустил гол первым, но добился победы благодаря голам Юрия Бавина и Владимира Ильина.

"Урал" Россия - "Пафос" Кипр - 2:1 (0:1)
Голы "Урала": Бавин 68, Ильин 69

17 ноября "Урал" сыграет с победителем матча "Рига" - "Родина".

После 16 туров екатеринбургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов