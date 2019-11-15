"Урал" обыграл кипрский "Пафос", благодаря двум голам за минуту

Екатеринбургский "Урал" в матче товарищеского турнира обыграл кипрский "Пафос" со счетом 2:1. Российский клуб пропустил гол первым, но добился победы благодаря голам Юрия Бавина и Владимира Ильина.

"Урал" Россия - "Пафос" Кипр - 2:1 (0:1)

Голы "Урала": Бавин 68, Ильин 69

17 ноября "Урал" сыграет с победителем матча "Рига" - "Родина".

После 16 туров екатеринбургский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды. | http://soccernews.ru