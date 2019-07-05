"Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче

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"Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче

"Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче в Австрии. 

Победу команде помогли принести полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.

"Краснодар" - "Урал" - 0:2 (0:2)

Голы: Аугустыняк, 2 - 0:1, Панюков, 39 - 0:2. 

"Краснодар": Синицын, Ивашин, Фьолусон, Грицаенко, Бородин (Мацукатов, 64), Голубев (Мартынов, 64), Сперцян (Черников, 46), Уткин (Сабуа, 64), Халназаров, Сулейманов (Сергеев, 46), Игнатьев (Кутовой, 64).

"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Кулаков, Аугустыняк, Бавин, Емельянов (Поляков, 63), Бумаль (Фидлер, 71), Эль-Кабир (Араторе, 76), Егорычев (Щербаков, 83), Панюков (Ильин, 63).

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