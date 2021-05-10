"Урал" обыграл "Ростов" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол забил Разаман Гаджимурадов.

"Урал", набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 43 очками остался на девятой позиции.

"Урал" Екатеринбург - "Ростов" Ростов - 1:0 (1:0)

Гол: Гаджимурадов, 37 - 1:0

"Урал": Годзюр, Адамов, Страннберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев, Погребняк.

"Ростов": Песьяков, Алеэсами, Осипенко, Козлов, Хаджикадунич (Терентьев, 74), Глебов, Махатадзе (Мамаев, 46), Хасимото, Альмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.

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