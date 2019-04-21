"Урал" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

Теги уралрубин

"Урал" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл Андрей Егорычев, но все через три минуты равновесие восстановил Дмитрий Полоз. Победный гол на 85-й минуте забил Эрик Бикфалви.

"Урал" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, "Рубин" остался на 10-й позиции.

"Урал" – "Рубин" - 2:1 (1:1)
Голы: Егорычев, 1 - 1:0, Полоз, 4 - 1:1, Бикфалви, 85 - 2:1

"Урал": Годзюр, Ароян, Кулаков, Поляков, Страннберг, Эль-Кабир, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев, Димитров, Погребняк (Емельянов, 67), Панюков.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Степанов, Сорокин, Камболов, Коновалов, Башкиров (Могилевец, 66), Байрамян, Подберезкин (Акбашев, 72), Уремович, Полоз (Бухаров, 79).

Не пропустите: ЦСКА рассказал о травме Дивеева. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 24 43
3 Краснодар Краснодар 24 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Урал Урал 24 30
11 Рубин Рубин 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов