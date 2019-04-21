"Урал" обыграл "Рубин" в матче РПЛ
В матче 24-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл Андрей Егорычев, но все через три минуты равновесие восстановил Дмитрий Полоз. Победный гол на 85-й минуте забил Эрик Бикфалви.
"Урал" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, "Рубин" остался на 10-й позиции.
"Урал" – "Рубин" - 2:1 (1:1)
Голы: Егорычев, 1 - 1:0, Полоз, 4 - 1:1, Бикфалви, 85 - 2:1
"Урал": Годзюр, Ароян, Кулаков, Поляков, Страннберг, Эль-Кабир, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев, Димитров, Погребняк (Емельянов, 67), Панюков.
"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Степанов, Сорокин, Камболов, Коновалов, Башкиров (Могилевец, 66), Байрамян, Подберезкин (Акбашев, 72), Уремович, Полоз (Бухаров, 79).
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|7
|Арсенал Тула
|24
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|24
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|24
|33
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|Рубин
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|Динамо Москва
|24
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