"Урал" обыграл "Рубин" в матче РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл Андрей Егорычев, но все через три минуты равновесие восстановил Дмитрий Полоз. Победный гол на 85-й минуте забил Эрик Бикфалви.

"Урал" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, "Рубин" остался на 10-й позиции.

"Урал" – "Рубин" - 2:1 (1:1)

Голы: Егорычев, 1 - 1:0, Полоз, 4 - 1:1, Бикфалви, 85 - 2:1

"Урал": Годзюр, Ароян, Кулаков, Поляков, Страннберг, Эль-Кабир, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев, Димитров, Погребняк (Емельянов, 67), Панюков.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Степанов, Сорокин, Камболов, Коновалов, Башкиров (Могилевец, 66), Байрамян, Подберезкин (Акбашев, 72), Уремович, Полоз (Бухаров, 79).

Не пропустите: ЦСКА рассказал о травме Дивеева. | http://soccernews.ru