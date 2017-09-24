"Урал" обыграл "Тосно"

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"Урал" обыграл "Тосно"В матче 11-го тура РПФЛ екатеринбургский "Урал" на своем поле уверенно обыграл "Тосно".

"Урал" - "Тосно" - 3:1

Голы: Чантурия, 5 - 1:0, Евсеев, 9 - 2:0, Бикфалви, 55 - 3:0, Труич, 85 - 3:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Данцев (Меркулов, 79), Бавин, Бумаль, Чантурия (Манучарян, 67), Бикфалви, Глушков, Евсеев (Ильин, 72).

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Буйволов, Чернов, Дугалич, Полетанович (Трошечкин, 87), Казаев (Мелкадзе, 61), Палиенко (Труич, 69), Роша, Мирзов, Заболотный.

Напомним, вчера "Спартак" сыграл вничью с "Анжи". | soccernews.ru

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