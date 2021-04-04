"Урал" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Урала"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Победу хозяевам принесли голы Павла Погребняка и Рамазана Гаджимурадова.
"Урал", набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 17 очками остался на 14-й позиции.
"Урал" Екатеринбург – "Арсенал" Тула - 2:0 (1:0)
Голы: Погребняк, 13 - 1:0, Гаджимурадов, 85 - 2:0
"Урал": Годзюр, Адамов, Страннберг, Рыков, Калинин, Подберезкин (Гаджимурадов, 66), Егорычев, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич, Погребняк (Герасимов, 82).
"Арсенал": Шамов, Довбня, Бауэр, Григалава, Рассказов (Беляев, 46), Ткачев (Громыко, 86), Чаушич, Ломовицкий, Коновалов, Пантелеев (Джорджевич, 62), Луценко.
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