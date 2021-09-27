"Урал" одержал первую победу в сезоне
Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" одержал первую победу в сезоне, на своем поле выиграв у тульского "Арсенала" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Эрика Бикфалви и Андрея Егорычева.
"Урал", набрав шесть очков, остался на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 8 очками занимает 13-ю позицию.
"Урал" Екатеринбург – "Арсенал" Тула - 2:0 (2:0)
Голы: Бикфалви, 5 - 1:0, Егорычев, 32 - 2:0
"Урал": Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гаджимурадов (Подберезкин, 63), Колесниченко, Егорычев, Мишкич (Аугустыняк, 68), Йовичич (Гагнидзе, 87), Бикфалви.
"Арсенал": Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов (Бьорнстрем, 60), Хлусевич, Кангва (Кангва, 69), Чаушич, Костадинов, Панченко (Давиташвили, 46), Марков.
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