"Урал" одержал волевую победу над "Тамбовом" в 13-м туре РПЛ

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"Урал" одержал волевую победу над "Тамбовом" в 13-м туре РПЛ

В рамках 13-го тура РПЛ "Урал" в гостях переиграл "Тамбов" со счётом 2:1.

Хозяева поля вышли вперёд на 61-й минуте благодаря голу Владимира Обухова с пенальти. Однако до конца встречи екатеринбургская команда успела не только отыграться, но и добыть итоговую победу - отличились Владимир Ильин и Вараздат Ароян.

"Тамбов" – "Урал" - 1:2

Голы: Обухов, 61 (пенальти) - 1:0, Ильин, 73 - 1:1, Ароян, 76 - 1:2.

"Тамбов": Шелия, Рыбин (Мамтов, 82), Грицаенко, Осипенко, Тетрашвили, Килин (Хосонов, 73), Костюков (Чернышов, 59), Мелкадзе, Чуперка, Таказов, Обухов.

"Урал": Годзюр, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бикфалви, Эль-Кабир (Насыров, 90), Аугустыняк, Димитров (Панюков, 61), Егорычев (Бумаль, 64), Ильин.

Набрав три очка, "Урал" поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Тамбов" остался на последней строчке.

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