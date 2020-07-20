"Урал" официально объявил об отставке главного тренера Парфенова

Теги уралдмитрий парфеновсергей юран

"Урал" официально объявил об отставке главного тренера Парфенова

"Урал" официально объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.

Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Накануне команда проиграла "Химкам" (1:3) в Кубке России и выбыла из турнира.

Президент клуба Георгий Иванов сообщил, что "Урал" к матчу с "Локомотивом" будет готовить Юрий Матвеев.

По данным "Спорт-Экспресс", клуб присматривается к наставнику "Химок" Сергею Юрану.

Не пропустите: "Урал" объявил о расторжении контракта с Парфёновым| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков

РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов