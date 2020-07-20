"Урал" официально объявил об отставке главного тренера Парфенова

"Урал" официально объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.

Специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Накануне команда проиграла "Химкам" (1:3) в Кубке России и выбыла из турнира.

Президент клуба Георгий Иванов сообщил, что "Урал" к матчу с "Локомотивом" будет готовить Юрий Матвеев.

По данным "Спорт-Экспресс", клуб присматривается к наставнику "Химок" Сергею Юрану.

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