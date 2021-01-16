"Урал" оформил четвёртый трансфер за сутки
"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего вингера "Викинга" Илльдрена Ибрахимая.
25-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался екатеринбургскому клубу бесплатно.
Фланговый нападающий сборной Косово выбрал себе 17-й игровой номер.
В составе "Викинга" Ибрахимай сыграл 76 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Для "Урала" это четвёртая сделка за последние сутки. Подробности трёх предыдущих доступны по ссылке.
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