"Урал" оказался сильнее "Ахмата"

В матче 14-го тура Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом".

"Урал" - "Ахмат" - 2:0

Голы: Димитров, 33 - 1:0, Евсеев, 79 - 2:0.

Нереализованный пенальти: Родолфо, 3.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Чернов, Балажиц, Меркулов, Евсеев (Емельянов, 90+3), Бумаль, Бикфалви, Бавин (Фидлер, 65), Димитров, Ильин (Глушков, 71).

"Ахмат": Городов, Родолфо, Семенов, Вилькер, Уциев, Швец (Бацуев, 86), Силва Лима, Бериша, Роши (Феррейра, 66), Митришев, Садаев (Жаба, 39).

Напомним, вчера "Спартак" потерял очки в матче с "Амкаром". | soccernews.ru