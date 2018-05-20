"Урал" определил лучшего игрока команды

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"Урал" определил лучшего игрока команды

Лучшим футболистом "Урала" по итогам прошедшего сезона стал полузащитник Эрик Бикфалви,  сообщает официальный сайт клуба.

Хавбек занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и опередил Ярослава Годзюра и Дениса Кулакова.

В этом сезоне 30-летний Бикфалви провел за "Урал" 26 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

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