"Урал" определился с новым главным тренером

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что новым главным тренером клуба станет Юрий Матвеев.

"Матвеев будет главным тренером "Урала", - приводит слова Иванова ТАСС.

53-летний Матвеев работает в "Урале" с 2008 года. С июня по декабрь 2011 года он уже был главным тренером екатеринбургского клуба.

Напомним, что некоторое время назад Иванов уволил бывшего наставника команды Дмитрия Парфенова. Причиной стало поражение "Урала" в полуфинальном матче Кубка России с "Химками" (1:3).

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