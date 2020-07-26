"Урал" определился с новым главным тренером
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что новым главным тренером клуба станет Юрий Матвеев.
"Матвеев будет главным тренером "Урала", - приводит слова Иванова ТАСС.
53-летний Матвеев работает в "Урале" с 2008 года. С июня по декабрь 2011 года он уже был главным тренером екатеринбургского клуба.
Напомним, что некоторое время назад Иванов уволил бывшего наставника команды Дмитрия Парфенова. Причиной стало поражение "Урала" в полуфинальном матче Кубка России с "Химками" (1:3).
Не пропустите: "Крылья Советов" определились с новым тренером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лацио" разгромил "Верону" в Серии А. Иммобиле оформил хет-трик
-
Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма"
-
Талалаев возглавил "Ахмат"
-
Кокорин попробовал себя в роли голкипера
-
Де Брюйне стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20
-
"Зенит" в скором времени продлит контракт с Жирковым
-
Слуцкий: "К переходу Тиля в "Спартак" я никакого отношения не имел"
-
"МЮ" установил рекорд АПЛ по числу пробитых пенальти за сезон
-
"Динамо" в скором времени расстанется с Панченко
-
"Арсенал" показал худший результат клуба за 25 лет
-
"Ливерпуль" занял второе место по числу набранных очков в АПЛ за сезон
-
"Ливерпуль" нацелился на турецкого защитника
-
ЦСКА, "Динамо" и "Рубин" поборются за датского защитника с украинскими корнями
-
Группа "Руки Вверх!" предложила Артему Дзюбе спеть дуэтом
-
АПЛ: итоги сезона-2019/2020
-
"Урал" определился с новым главным тренером
-
Алексей Миранчук назвал заинтересованным клубам свои зарплатные требования
-
Бывший игрок "Днепра" рассказал о несостоявшемся переходе Коноплянки в "Ливерпуль"
-
Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" добились побед в 38-м туре АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22