"Урал" отказался от кандидатуры Жамалетдинова

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"Урал" отказался от кандидатуры Жамалетдинова

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов не перейдёт в "Урал", сообщают российские СМИ.

22-летний футболист находился на просмотре в екатеринбургском клубе, однако в итоге сторонам не удалось договориться об условиях личного контракта.

Впрочем, без команды форвард вряд ли останется - у него есть ещё четыре предложения о продолжении карьеры, в том числе два из РПЛ.

С января 2019 года Жамалетдинов выступает на правах аренды за польский "Лех". Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

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