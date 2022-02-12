"Урал" переиграл "Пюник" в товарищеском матче с шестью голами
Фото твиттер "Урала"
На сборе в ОАЭ "Урал" одержал яркую победу над "Пюником" в контрольной встрече.
Команда из Екатеринбурга выиграла со счётом 4:2. Дубль оформил Эрик Бикфалви, по одному голу забили Рафал Аугустыняк и Александр Юшин.
"Урал" (Россия) - "Пюник" (Армения) - 4:2
Голы: Аугустыняк, 8 - с пенальти (1:0); Бикфалви, 10 (2:0); Бикфалви, 25 (3:0); автор гола неизвестен, 40 (3:1); Юшин, 75 (4:1); автор гола неизвестен, 82 (4:2).
"Урал": Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев (Евсеев, 76), Кулаков, Подберезкин, Егорычев, Колесниченко, Гаджимурадов (Юшин, 60), Аугустыняк (Емельянов, 73), Бикфалви (Железнов, 60).
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