"Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ
В матче 7-го тура чемпионата России "Урал" выиграл у "Сочи" со счетом 3:1. Победу екатеринбургскому клубу принесли голы Эрика Бикфалви, Андрея Панюкова и Николая Димитров. У гостей отличился Антон Заболотный.
Благодаря победе "Урал" вышел на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Сочи" остался в зоне вылета на 15-м месте.
"Урал" – "Сочи" - 3:1 (1:1)
Голы: Бикфалви, 16 (с пенальти) - 1:0, Заболотный, 43 - 1:1, Панюков, 73 - 2:1, Димитров, 84 - 3:1
"Урал": Годзюр, Поляков, Меркулов, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Димитров (Насыров, 90), Бавин (Ильин, 65), Бумаль, Аугустыняк, Панюков (Егорычев, 79).
"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов (Калугин, 80), Набиуллин, Лагатор, Бурмистров (Карапетян, 77), Нобоа, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 36), Заболотный, Полоз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2