"Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ

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"Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ

В матче 7-го тура чемпионата России "Урал" выиграл у "Сочи" со счетом 3:1. Победу екатеринбургскому клубу принесли голы Эрика Бикфалви, Андрея Панюкова и Николая Димитров. У гостей отличился Антон Заболотный.

Благодаря победе "Урал" вышел на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Сочи" остался в зоне вылета на 15-м месте.

"Урал" – "Сочи" - 3:1 (1:1)
Голы: Бикфалви, 16 (с пенальти) - 1:0, Заболотный, 43 - 1:1, Панюков, 73 - 2:1, Димитров, 84 - 3:1

"Урал": Годзюр, Поляков, Меркулов, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Димитров (Насыров, 90), Бавин (Ильин, 65), Бумаль, Аугустыняк, Панюков (Егорычев, 79).

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов (Калугин, 80), Набиуллин, Лагатор, Бурмистров (Карапетян, 77), Нобоа, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 36), Заболотный, Полоз.

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