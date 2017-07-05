"Урал" подписал Бавина и Арояна

Защитник "Падиде" Вараздат Ароян и полузащитник "Зенита" Юрий Бавин стали игроками "Урала", сообщает официальный сайт клуба.

Суммы трансферов и условия личных контрактов футболистов не разглашаются.

24-летний Ароян выступал за "Падиде" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей. Ранее играл за "Пюник". За сборную Армении сыграл 27 матчей и забил 1 гол.

23-летний Бавин выступал за "Зенит" с 2016 года и провел за клуб 1 матч. В минувшем сезоне принял участие в 34 поединках за "Зенит-2". Ранее играл за ЦСКА и "Униау Лейрию". | http://soccernews.ru