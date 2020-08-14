"Урал" подписал экс-защитника "Динамо"

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"Урал" подписал экс-защитника "Динамо"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника московского "Динамо" Владимира Рыкова.

32-летний футболист присоединился к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт, условия которого пока не разглашаются.

Новичок "Урала" выбрал себе 44-й игровой номер.

Рыков выступал за "Динамо" с лета 2016 года, ранее он также защищал цвета "бело-голубых" с 2011 по 2014 год, суммарно сыграл 100 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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