"Урал" подписал экс-защитника "Спартака"

Защитник Сергей Брызгалов стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. В новой команде 25-летний футболист будет играть под номером 4.

Последним клубом Брызгалова был "Анжи", который он покинул на правах свободного агента. Также бек известен по выступлениям за "Спартак" и "Ахмат".

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