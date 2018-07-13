"Урал" подписал экс-защитника "Спартака"

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"Урал" подписал экс-защитника "Спартака"

Защитник Сергей Брызгалов стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. В новой команде 25-летний футболист будет играть под номером 4.

Последним клубом Брызгалова был "Анжи", который он покинул на правах свободного агента. Также бек известен по выступлениям за "Спартак" и "Ахмат".

Не пропустите: "Урал" будет играть домашние матчи на "Екатеринбург Арене". | http://soccernews.ru

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