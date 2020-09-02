"Урал" подписал хавбека "Црвены Звезды"

"Урал" объявил о трансфере хавбека "Црвены Звезды" Бранко Йовичича.

Согласно данным Transfermarkt, российский клуб приобрел 27-летнего серба за 300 тысяч евро и подписал с ним контракт на три года. Футболист будет играть под 18-м номером.

В прошлом сезоне Йовичич провел всего 10 матчей и забил один гол.

Отметим, что Йовичич имеет опыт игры в России. С 2014 по 2017 год он выступал за "Амкар".

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