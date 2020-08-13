"Урал" подписал хорватского полузащитника

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Оренбурга" Даниэля Мишкича.

Сумма трансфера, а также условия контракта игрока с екатеринбургским клубом пока неизвестны.

За новую команду 26-летний хорват будет выступать под 19-м номером.

Мишкич выступал за "Оренбург" с августа 2018 года, сыграл 52 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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