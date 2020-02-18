"Урал" подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА

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"Урал" подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Дмитрием Ефремовым.

"Мы подписали контракт с Ефремовым. Срок? Не будем это комментировать. Дима сейчас игрок "Урала", - приводит слова Иванов Sport24.

24-летний Ефремов является воспитанником академии имени Коноплева. За ЦСКА он играл с 2013 по 2019 годы и покинул клуб в статусе свободного агента. Таким образом, он достался "Уралу" бесплатно. Также хавбек играл за "Слован" и "Оренбург". За сборную России сыграл один матч.

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