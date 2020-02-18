"Урал" подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб подписал контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Дмитрием Ефремовым.
"Мы подписали контракт с Ефремовым. Срок? Не будем это комментировать. Дима сейчас игрок "Урала", - приводит слова Иванов Sport24.
24-летний Ефремов является воспитанником академии имени Коноплева. За ЦСКА он играл с 2013 по 2019 годы и покинул клуб в статусе свободного агента. Таким образом, он достался "Уралу" бесплатно. Также хавбек играл за "Слован" и "Оренбург". За сборную России сыграл один матч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15