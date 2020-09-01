"Урал" подписал скандинавского защитника

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"Урал" подписал скандинавского защитника

Екатеринбургский "Урал" заключил контракт с норвежским защитником Стефаном Страндбергом, сообщается на официальном сайте клуба.

Скандинав являлся свободным агентом, поэтому достался российскому клубу бесплатно. Сроки контракта не разглашаются. Ранее он уже играл за "Урал" во второй части сезона-2018/2019.

30-летний Страндберг ранее играл за "Мандальскамератене", "Волеренгу", "Брюне", "Русенборг", "Краснодар", "Ганновер" и "Трапани". За сборную Норвегии сыграл 10 матчей. 

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