"Урал" подписал трёх футболистов
"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе в клуб трёх новых игроков.
1. 23-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов из "СКА Хабаровска". Заявлен под 40-м номером. Сумма трансфера - 160 тысяч евро.
2. 21-летний защитник Арсен Адамов из "Ахмата". Заявлен под 22-м номером. Сумма трансфера - 55 тысяч евро.
3. 22-летний форвард Артём Максименко из "Велеса". Заявлен под 55-м номером. Сумма трансфера - 100 тысяч евро.
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