"Урал" подписал трёх футболистов

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе в клуб трёх новых игроков.

1. 23-летний полузащитник Рамазан Гаджимурадов из "СКА Хабаровска". Заявлен под 40-м номером. Сумма трансфера - 160 тысяч евро.

2. 21-летний защитник Арсен Адамов из "Ахмата". Заявлен под 22-м номером. Сумма трансфера - 55 тысяч евро.

3. 22-летний форвард Артём Максименко из "Велеса". Заявлен под 55-м номером. Сумма трансфера - 100 тысяч евро.

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