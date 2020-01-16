"Урал" подписал защитника "Ростова"

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"Урал" подписал защитника "Ростова"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ростова" Мацея Вилюша.

31-летний поляк присоединился к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента. Условия контракта пока неизвестны.

В новой команде футболист будет выступать под 5-м номером.

Вилюш защищал цвета "Ростова" с лета 2017 года, сыграл 46 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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