"Урал" подписал защитника "Ростова"
"Урал" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Ростова" Мацея Вилюша.
31-летний поляк присоединился к екатеринбургскому клубу на правах свободного агента. Условия контракта пока неизвестны.
В новой команде футболист будет выступать под 5-м номером.
Вилюш защищал цвета "Ростова" с лета 2017 года, сыграл 46 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15