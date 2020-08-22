"Урал" показал эмоции в раздевалке команды после победы над "Краснодаром"

Пресс-служба "Урала" опубликовала фотографию из раздевалки после матча 4-го тура РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что екатеринбургская команда выиграла со счётом 1:0. Эта победа стала для неё первой в сезоне.

Футболисты "Урала" после игры не скрывали эмоций от долгожданного успеха.

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