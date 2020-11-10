"Урал" потроллил "Спартак" из-за симуляции Мозеса

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"Урал" потроллил "Спартак" из-за симуляции Мозеса

Пресс-служба "Урала" высмеяла полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса.

В минувшую субботу команды сыграли вничью со счётом 2:2 в Екатеринбурге.

В ходе встречи нигерийский легионер "красно-белых" откровенно нырнул в штрафной площади соперника.

"Хорошая школа, "Челси", - говорится в язвительном комментарии "Урала".

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