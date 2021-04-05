"Урал" предложил создать новый смайл в честь Погребняка (фото)
Фото: твиттер "Урала"
Пресс-служба екатеринбургского "Урала" предложила создать новый смайл в честь нападающего Павла Погребняка, который необычной гримасой отпраздновал свой гол в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (2:0).
"Похоже, Павел Погребняк дал повод созданию нового смайла", - говорится в официальном твиттере "Урала".
В нынешнем сезоне 37-летний Погребняк провел за "Урал" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Не пропустите: Погребняк рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
"Краснодар" может переманить тренера молодежной сборной
-
"Уфа" определилась с новым тренером
-
Руководитель дортмундской "Боруссии" громко высказался о будущем Холанда и Санчо
-
ЦСКА надолго потерял Магнуссона
-
"Урал" предложил создать новый смайл в честь Погребняка (фото)
-
Зидан ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
В "Спартаке" уточнили степень серьёзности травмы Жиго
-
Рамос - о завершении карьеры: "Думаю, ещё нескоро"
-
Семак рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса
-
Французский клуб ведёт переговоры о трансфере Вильены из "Краснодара"
-
"Тамбов" разрешил вернуться к тренировкам футболистам, подозреваемым в игре на ставках
-
УЕФА назначил судей на матчи "Бавария" - ПСЖ и "Порту" - "Челси"
-
"Уфа" определилась с новым тренером
-
"Милан" опережает "Ювентус" в борьбе за хавбека "Рубина"
-
Игроки "Спартака" поздравили Федуна с днём рождения
-
Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте
-
Сёмин может возглавить "Краснодар"
-
Семак высказался о возможном уходе Азмуна и Дриусси из "Зенита"
-
Будущее Мораты в "Ювентусе" оказалось под вопросом