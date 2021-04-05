"Урал" предложил создать новый смайл в честь Погребняка (фото)

Фото: твиттер "Урала"

Пресс-служба екатеринбургского "Урала" предложила создать новый смайл в честь нападающего Павла Погребняка, который необычной гримасой отпраздновал свой гол в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (2:0).

"Похоже, Павел Погребняк дал повод созданию нового смайла", - говорится в официальном твиттере "Урала".

В нынешнем сезоне 37-летний Погребняк провел за "Урал" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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