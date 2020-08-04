"Урал" представил комплекты формы на сезон-2020/21

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"Урал" представил комплекты формы на сезон-2020/21

Новым техническим спонсором "Урала" стал Nike. Ранее клуб обслуживал adidas.

В сезоне-2020/21 у "Урала" будет три комплекта формы: оранжевая, белая и черная.

10 августа "Урал" встретится с московским "Динамо" в рамках 1-го тура чемпионата России.

А еще: "Урал" утвердил Матвеева главным тренером| http://soccernews.ru
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