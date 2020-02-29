"Урал" прервал серию поражений в гостевых матчах с ЦСКА, длившуюся более 23 лет

Прервалась серия неудач "Урала" в выездных играх с московским ЦСКА.

С августа 1996 года екатеринбургская команда исключительно проигрывала в гостях у армейцев во всех турнирах.

Сегодня же "Урал" едва не победил ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ - ничья 1:1.

При этом столичный коллектив ушёл от поражения только на 91-й минуте.

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