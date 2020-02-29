"Урал" прервал серию поражений в гостевых матчах с ЦСКА, длившуюся более 23 лет

Теги цска москвауралстатистика

"Урал" прервал серию поражений в гостевых матчах с ЦСКА, длившуюся более 23 лет

Прервалась серия неудач "Урала" в выездных играх с московским ЦСКА.

С августа 1996 года екатеринбургская команда исключительно проигрывала в гостях у армейцев во всех турнирах.

Сегодня же "Урал" едва не победил ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ - ничья 1:1.

При этом столичный коллектив ушёл от поражения только на 91-й минуте.

Не пропустите: "Это непатриотично": Иванов раскритиковал "Уральские авиалинии" за спонсорский контракт со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ

ЦСКА дома едва не проиграл "Уралу" в 20-м туре РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
3 Краснодар Краснодар 19 35
4 Ростов Ростов 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Урал Урал 20 25
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
8 Уфа Уфа 19 25
9 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Оренбург Оренбург 19 20
13 Рубин Рубин 19 19
14 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
15 Ахмат Ахмат 19 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов