"Урал" при нереализованном пенальти дома уступил "Амкару"

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"Урал" при нереализованном пенальти дома уступил "Амкару"В матче 29-го тура РФПЛ екатеринбургский "Урал" на своем поле уступил пермскому "Амкару".

"Урал" - "Амкар" - 0:2

Голы: Занев, 44 - 0:2, Браун, 90+4.

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 78.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Данцев, Димитров (Баклов, 83), Бумаль, Бикфалви, Фидлер (Евсеев, 46), Эль Кабир, Ильин (Портнягин, 58).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Занев, Белоруков, Сиваков, Идову, Гащенков, Гол (Огуде, 74), Рязанцев (Комолов, 64), Баланович, Оланаре (Браун, 83).

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Зенит". | soccernews.ru

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