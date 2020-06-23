"Урал" прилетел в Ярославль на матч с "Шинником"

Пресс-служба "Урала" в твиттере сообщила, что команда прибыла в Ярославль.

Завтра, 24 июня, команда сыграет с "Шинником" в рамках 1/4 финала Кубка России. Встреча начнется - в 17:00 (мск).

Напомним, этот матч должен был пройти 4 марта, однако из-за плохого состояния поля на стадионе "Шинник" встречу пришлось перенести.

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