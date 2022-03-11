"Урал" приостановил контракты с двумя грузинскими легионерами
Фото сайт "Урала"
"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов.
Клуб из Екатеринбурга покидают полузащитники Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе.
Оба грузинских легионера воспользовались правом приостановить контракты до июня.
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