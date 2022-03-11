"Урал" приостановил контракты с двумя грузинскими легионерами

Фото сайт "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе двух футболистов.

Клуб из Екатеринбурга покидают полузащитники Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе.

Оба грузинских легионера воспользовались правом приостановить контракты до июня.

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