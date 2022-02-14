"Урал" продлил контракт с Евсеевым

Фото: инстаграм Евсеева\Автор неизвестен

"Урал" подписал новый контракт с хавбеком Алексеем Евсеевым, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что это уже второй "заход" Евсеева в "Урале", до этого он выступал в клубе из Екатеринбурга с 2017 по 2019 год, а затем вернулся в 2020 году.

За свою карьеру в "Урале" 27-летний игрок сыграл 50 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три ассиста.

В нынешнем сезоне Евсеев сыграл в трех матчах РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.

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