"Урал" продлил контракты с двумя игроками

Теги уралэрик бикфалвироман емельянов

"Урал" продлил контракты с двумя игроками

"Урал" на своём официальном сайте объявил о заключении новых соглашений с полузащитниками Эриком Бикфалви и Романом Емельяновым.

Пресс-служба екатеринбургского клуба уточнила, что речь идёт о долгосрочных контрактах.

32-летний Бикфалви выступает за "Урал" с 2017 года, сыграл 105 матчей и забил 31 мяч.

28-летний Емельянов защищает цвета "шмелей" с 2014 года, провёл 137 игр и отличился 1 голом.

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