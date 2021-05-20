"Урал" продлил контракты с тремя игроками

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб заключил новые соглашения с несколькими футболистами.

"С Рыковым мы контракт продлили, у него ничего не заканчивается. То же самое у Кулакова и Годзюра. Со Страндбергом мы пока на паузе, с ним будем обсуждать контракт позже", - сказал Иванов.

Напомним, что "Урал" финишировал в РПЛ на 12-м месте.

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