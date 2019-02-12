"Урал" проиграл ереванскому "Арарату" в контрольном матче

Сегодня, 12 февраля, в товарищеском матче "Урал" проиграл армянскому клубу "Арарат". Игра проходила в Пафосе.

Единственный гол в был забит на 26-й минуте игроком "Арарата", который реализовал пенальти.

"Урал" - "Арарат-Армения" - 0:1 (0:1).

Для екатеринбургской команды это был уже второй матч за день. Ранее "Урал" обыграл "Химки" во втором туре Кубка ФНЛ - 2:1.

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