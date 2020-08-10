"Урал" проиграл пятый матч подряд во всех турнирах

"Урал" проиграл "Динамо" (0:2) в домашнем матче 1-го тура РПЛ. Для уральского клуба это пятое поражение подряд во всех турнирах.

В конце прошлого сезона команда трижды проиграла в Премьер-лиге: "Краснодару" (0:3), "Арсеналу" (1:3) и "Локомотиву" (0:1). Также они потерпели поражение от "Химок" (1:3) в полуфинале Кубка России.

Во втором туре чемпионата России "Урал" встретится с "Химками". Матч состоится 15 августа.

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