"Урал" проиграл пятый матч подряд во всех турнирах

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"Урал" проиграл пятый матч подряд во всех турнирах

"Урал" проиграл "Динамо" (0:2) в домашнем матче 1-го тура РПЛ. Для уральского клуба это пятое поражение подряд во всех турнирах.

В конце прошлого сезона команда трижды проиграла в Премьер-лиге: "Краснодару" (0:3), "Арсеналу" (1:3) и "Локомотиву" (0:1). Также они потерпели поражение от "Химок" (1:3) в полуфинале Кубка России.

Во втором туре чемпионата России "Урал" встретится с "Химками". Матч состоится 15 августа.

А еще: "Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ| http://soccernews.ru
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"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ

"Динамо" на выезде обыграло "Урал" в 1-м туре РПЛ

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4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
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11 Урал Урал 22 25
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